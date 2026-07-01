RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Altier
mercredi 29 juillet 2026 · Altier
Informations pratiques
Altier
RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
mairie Altier Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 08:00:00
fin : 2026-07-29 10:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Qu’est-ce que l’Ambroisie? Pourquoi s’en préoccuper ? Que faire si l’on en découvre ? On vous explique tout ça !
Ambroisies à feuilles d’armoise, venez participer à la lutte
AU PROGRAMME
➢ Une partie théorique enjeux, biologie et pistes de lutte
➢ Une partie pratique observation et reconnaissance sur le
terrain des espèces présentes, suivie d’un arrachage.
Prévoir gants, eau et chapeau !
Par Anne-Marie Ducasse-Cournac de FREDON Occitanie, chargée de mission gestion des EESH (espèces à enjeux pour la santé humaine) .
mairie Altier 48800 Lozère Occitanie essh@fredon-occitanie.fr
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English :
What is ragweed? Why should we be concerned about it? What should you do if you find it? We’ll explain it all!
L’événement RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Altier a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT Mont Lozere
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