Altier

FÊTE D’ALTIER

Camping d’Altier Altier Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le comité des fetes d’Altier organise le 25 juillet une fête

Concours de pétanque l’après midi suivi d’un apéritif musical avec petite restauration et bal animé par le DUO FEVER

Le comité des fetes d’Altier organise le 25 juillet une fête

Concours de pétanque l’après midi suivi d’un apéritif musical avec petite restauration et bal animé par le DUO FEVER .

Camping d’Altier Altier 48800 Lozère Occitanie +33 6 10 37 86 37

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English :

The Altier Festival Committee is hosting a festival on July 25

A pétanque tournament in the afternoon, followed by a musical cocktail hour with light refreshments and a dance party featuring the DUO FEVER

L’événement FÊTE D’ALTIER Altier a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-OT Mont Lozere