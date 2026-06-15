FÊTE D’ALTIER Altier
FÊTE D’ALTIER Altier samedi 25 juillet 2026.
Altier
FÊTE D’ALTIER
Camping d’Altier Altier Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le comité des fetes d’Altier organise le 25 juillet une fête
Concours de pétanque l’après midi suivi d’un apéritif musical avec petite restauration et bal animé par le DUO FEVER
Le comité des fetes d’Altier organise le 25 juillet une fête
Concours de pétanque l’après midi suivi d’un apéritif musical avec petite restauration et bal animé par le DUO FEVER .
Camping d’Altier Altier 48800 Lozère Occitanie +33 6 10 37 86 37
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English :
The Altier Festival Committee is hosting a festival on July 25
A pétanque tournament in the afternoon, followed by a musical cocktail hour with light refreshments and a dance party featuring the DUO FEVER
L’événement FÊTE D’ALTIER Altier a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-OT Mont Lozere
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