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FÊTE D’ALTIER Altier

FÊTE D’ALTIER Altier

FÊTE D’ALTIER Altier samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Camping d'Altier

Ville : 48800 Altier

Département : Lozère

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Altier

FÊTE D’ALTIER

Camping d’Altier Altier Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le comité des fetes d’Altier organise le 25 juillet une fête
Concours de pétanque l’après midi suivi d’un apéritif musical avec petite restauration et bal animé par le DUO FEVER
Le comité des fetes d’Altier organise le 25 juillet une fête
Concours de pétanque l’après midi suivi d’un apéritif musical avec petite restauration et bal animé par le DUO FEVER   .

Camping d’Altier Altier 48800 Lozère Occitanie +33 6 10 37 86 37 

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English :

The Altier Festival Committee is hosting a festival on July 25
A pétanque tournament in the afternoon, followed by a musical cocktail hour with light refreshments and a dance party featuring the DUO FEVER

L’événement FÊTE D’ALTIER Altier a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-OT Mont Lozere

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