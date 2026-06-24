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VISITE GUIDEE SENTIER DE SCULPTURES Altier

VISITE GUIDEE SENTIER DE SCULPTURES Altier

VISITE GUIDEE SENTIER DE SCULPTURES Altier samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Camping municipal
Ville
48800 Altier
Département
Lozère
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif
5 5 Adulte

Altier

VISITE GUIDEE SENTIER DE SCULPTURES

Camping municipal Altier Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-23

Sentier aménagé proposant 23 sculptures contemporaines à caractère monumental en lien direct avec les éléments naturels et le paysage. Il éveille la curiosité et le regard critique de chacun.
Venez suivre les visites guidées les 25 Juillet à 16h30, le 1er Août à 9h30, le 9 Août à 9h30 et le 23 Août à 9h30
Inscription à l’office du tourisme de Villefort
Sentier aménagé proposant 23 sculptures contemporaines à caractère monumental en lien direct avec les éléments naturels et le paysage. Il éveille la curiosité et le regard critique de chacun.
Venez suivre les visites guidées les 25 Juillet à 16h30, le 1er Août à 9h30, le 9 Août à 9h30 et le 23 Août à 9h30
Inscription à l’office du tourisme de Villefort   .

Camping municipal Altier 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 

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English :

A specially designed trail featuring 23 monumental contemporary sculptures that interact directly with the natural elements and the landscape. It sparks everyone’s curiosity and encourages a critical eye.
Join us for guided tours on July 25 at 4:30 p.m., August 1 at 9:30 a.m., August 9 at 9:30 a.m., and August 23 at 9:30 a.m.
Register at the Villefort Tourist Office

L’événement VISITE GUIDEE SENTIER DE SCULPTURES Altier a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mont Lozere

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