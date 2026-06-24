Altier

VISITE GUIDEE SENTIER DE SCULPTURES

Camping municipal Altier Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-23

Sentier aménagé proposant 23 sculptures contemporaines à caractère monumental en lien direct avec les éléments naturels et le paysage. Il éveille la curiosité et le regard critique de chacun.

Venez suivre les visites guidées les 25 Juillet à 16h30, le 1er Août à 9h30, le 9 Août à 9h30 et le 23 Août à 9h30

Inscription à l’office du tourisme de Villefort

Sentier aménagé proposant 23 sculptures contemporaines à caractère monumental en lien direct avec les éléments naturels et le paysage. Il éveille la curiosité et le regard critique de chacun.

Venez suivre les visites guidées les 25 Juillet à 16h30, le 1er Août à 9h30, le 9 Août à 9h30 et le 23 Août à 9h30

Inscription à l’office du tourisme de Villefort .

Camping municipal Altier 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

A specially designed trail featuring 23 monumental contemporary sculptures that interact directly with the natural elements and the landscape. It sparks everyone’s curiosity and encourages a critical eye.

Join us for guided tours on July 25 at 4:30 p.m., August 1 at 9:30 a.m., August 9 at 9:30 a.m., and August 23 at 9:30 a.m.

Register at the Villefort Tourist Office

L’événement VISITE GUIDEE SENTIER DE SCULPTURES Altier a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mont Lozere