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Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz

dimanche 20 septembre 2026 · Rue Gambetta · Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Gambetta
Adresse
Eglise Saint Jean-Baptiste
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste

Rue Gambetta Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le grand orgue luzien vous ouvre ses portes et dévoile la complexité de ses mécanismes intérieurs.
Son titulaire vous résumera l’histoire séculaire de cet instrument, qui est aussi une prodigieuse machine musicale, et vous en expliquera les subtilités du fonctionnement.
Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme
Visite à 15h, 16h et 17h   .

Rue Gambetta Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  saintjeandeluz@otpaysbasque.com

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English : Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste

L’événement Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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