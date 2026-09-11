Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Gambetta · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste
Rue Gambetta Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le grand orgue luzien vous ouvre ses portes et dévoile la complexité de ses mécanismes intérieurs.
Son titulaire vous résumera l’histoire séculaire de cet instrument, qui est aussi une prodigieuse machine musicale, et vous en expliquera les subtilités du fonctionnement.
Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme
Visite à 15h, 16h et 17h .
Rue Gambetta Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
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English : Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste
L’événement Journées européennes du patrimoine L’orgue de tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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