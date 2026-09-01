Informations pratiques

Lüe

Journées Européennes du Patrimoine

La Maison du Bourg Lüe Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Maisons du bourg exposition photo et parcours libre

A partir du travail effectué par l’association et le CAUE 40 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement), et dans le cadre des journées du patrimoine exposition de photos de maisons typiques du bourg de Luë et parcours dans le bourg avec plan et guide papier.

Plaquette du CAUE 40 .

La Maison du Bourg Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine vaujany.mireille@neuf.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lüe a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grands Lacs