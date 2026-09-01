Journées Européennes du Patrimoine Lüe
dimanche 20 septembre 2026 · Lüe
Informations pratiques
Lüe
Journées Européennes du Patrimoine
La Maison du Bourg Lüe Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Maisons du bourg exposition photo et parcours libre
A partir du travail effectué par l’association et le CAUE 40 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement), et dans le cadre des journées du patrimoine exposition de photos de maisons typiques du bourg de Luë et parcours dans le bourg avec plan et guide papier.
Plaquette du CAUE 40 .
La Maison du Bourg Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine vaujany.mireille@neuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lüe a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Lüe (Landes)
- Concert Ona Maé Le Cercle de Luë Lüe 3 octobre 2026
- Concert ONA MAE Rue Saint-Philibert Lüe 3 octobre 2026
- Concert théâtralisé MA SOEUR SE MARIE Cercle de Lüe Lüe 7 novembre 2026