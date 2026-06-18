Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Maison Bleue de da Costa

13 rue des Frères Bisson Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association La Maison Bleue de da Costa vous emmène découvrir ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Observez attentivement ses petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) et repérez les animaux familiers ou exotiques des fresques.

L’association La Maison Bleue de da Costa vous emmène découvrir ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Observez attentivement ses petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) et repérez les animaux familiers ou exotiques des fresques. Comprenez le travail de cet immigré portugais qui consacra 30 ans de sa vie à créer cette œuvre insolite !

Sans réservation. Visites toutes les heures entre 10h et 18h. .

13 rue des Frères Bisson Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Maison Bleue de da Costa

The La Maison Bleue de da Costa charity invites you to explore this listed garden, which is as surprising as it is captivating! Take a close look at its small mosaic structures (chapels, mills, etc.) and spot the familiar and exotic animals depicted in the murals.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Maison Bleue de da Costa Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par Conseil Départemental du Calvados