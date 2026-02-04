Journées européennes du patrimoine Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague
Journées européennes du patrimoine Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du patrimoine Maison Jacques Prévert
Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague Manche
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
2026-09-19
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la dernière demeure du poète. Pendant tout le week-end, la visite est libre et gratuite.
De 14h à 18h, venez savourer de la poésie au Bar à lectures. Le dispositif est simple 3 acteurs et 3 tables où l’on peut s’asseoir seul(e), en couple, avec ses enfants, le temps d’une histoire. Comme au restaurant, chacun choisit son menu de lecture et se laisse bercer par la poésie des mots. .
Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 72 38 musee.omonville@manche.fr
