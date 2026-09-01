Journées Européennes du Patrimoine Manoir du Petit Béru Vallon-sur-Gée
samedi 19 septembre 2026 · Vallon-sur-Gée
Informations pratiques
Vallon-sur-Gée
Journées Européennes du Patrimoine Manoir du Petit Béru
Le Petit Béru Vallon-sur-Gée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrir le chantier d’éco-restauration du manoir du Petit Béru
Au programme rencontres et ateliers animés par des artisans locaux (samedi uniquement), visites guidées, découverte du chantier, laissez votre nom dans l’histoire sur une ardoise du chantier. .
Le Petit Béru Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire lemanoirdupetitberu@gmail.com
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English :
Discover the eco-restoration project at the Petit Béru manor house
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir du Petit Béru Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT72
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