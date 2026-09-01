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AGENDA · Vallon-sur-Gée

Journées Européennes du Patrimoine Manoir du Petit Béru Vallon-sur-Gée

samedi 19 septembre 2026 · Vallon-sur-Gée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Le Petit Béru
Ville
72540 Vallon-sur-Gée
Département
Sarthe
Tarif

Vallon-sur-Gée

Journées Européennes du Patrimoine Manoir du Petit Béru

Le Petit Béru Vallon-sur-Gée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrir le chantier d’éco-restauration du manoir du Petit Béru
Au programme rencontres et ateliers animés par des artisans locaux (samedi uniquement), visites guidées, découverte du chantier, laissez votre nom dans l’histoire sur une ardoise du chantier.   .

Le Petit Béru Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire   lemanoirdupetitberu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the eco-restoration project at the Petit Béru manor house

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir du Petit Béru Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT72

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