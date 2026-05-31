Journées européennes du patrimoine : Mission sauvegarde, Château de Turenne, Turenne

Journées européennes du patrimoine : Mission sauvegarde 19 et 20 septembre Château de Turenne Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, le château de Turenne vous invite à découvrir l’un des enjeux majeurs de sa conservation.

Plongez au cœur du chantier de rénovation des remparts, témoins fragiles mais essentiels de l’histoire du site. Cette présentation met en lumière les défis techniques, humains et patrimoniaux liés à la sauvegarde de ces fortifications, ainsi que les savoir-faire mobilisés pour leur redonner solidité et éclat.

Une occasion unique de comprendre pourquoi préserver notre patrimoine est plus que jamais une nécessité et de découvrir les coulisses d’un chantier dédié à sa transmission aux générations futures.

Château de Turenne 170 Rue Des Officiers, 19500 Turenne, France Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0519310268 https://www.chateaudeturenne.com Château construit sur un massif rocheux s’élevant au-dessus du bourg. Il n’en reste plus qu’une tour ronde dite « Tour de César », ainsi qu’un donjon rectangulaire connu sous le nom de Tour de l’Horloge ou du Trésor, tous deux reliés par une maçonnerie. Le château n’est pas accessible en voiture. Garez-vous à l’entrée du village et profitez de la promenade à travers des ruelles d’un des plus beaux villages de France jusqu’aux portes du château.

À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, le château de Turenne vous invite à découvrir l’un des enjeux majeurs de sa conservation.

©