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AGENDA · La Forêt-Fouesnant

Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant

samedi 19 septembre 2026 · La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Moulin Chef du Bois
Ville
29940 La Forêt-Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

La Forêt-Fouesnant

Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois

Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Classé monument historique, le moulin à eau ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Visite commentée par la famille du meunier, exposition et animations autour du moulin (animations musicales, tressage d’osier…)
Petite restauration sur place.

Entrée libre.   .

Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 70 46 09 89 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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