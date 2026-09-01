Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois

Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Classé monument historique, le moulin à eau ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visite commentée par la famille du meunier, exposition et animations autour du moulin (animations musicales, tressage d’osier…)

Petite restauration sur place.

Entrée libre. .

Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 70 46 09 89

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant