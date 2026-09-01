Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant
samedi 19 septembre 2026 · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois
Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Classé monument historique, le moulin à eau ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Visite commentée par la famille du meunier, exposition et animations autour du moulin (animations musicales, tressage d’osier…)
Petite restauration sur place.
Entrée libre. .
Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 70 46 09 89
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin Chef du Bois La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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