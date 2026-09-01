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AGENDA · Ratte

Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix Route de Saint-Martin-du-Mont Ratte

dimanche 20 septembre 2026 · Route de Saint-Martin-du-Mont · Ratte

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route de Saint-Martin-du-Mont
Adresse
Moulin de la Croix
Ville
71500 Ratte
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Ratte

Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix

Route de Saint-Martin-du-Mont Moulin de la Croix Ratte Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez tout le charme de ce petit moulin familial grâce aux explications d’un meunier passionné. Exceptionnellement ouvert le dimanche 20 septembre 2026.   .

Route de Saint-Martin-du-Mont Moulin de la Croix Ratte 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16  ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix

L’événement Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix Ratte a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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