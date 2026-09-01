Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix Route de Saint-Martin-du-Mont Ratte

Informations pratiques

Ratte

Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix

Route de Saint-Martin-du-Mont Moulin de la Croix Ratte Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez tout le charme de ce petit moulin familial grâce aux explications d’un meunier passionné. Exceptionnellement ouvert le dimanche 20 septembre 2026. .

Route de Saint-Martin-du-Mont Moulin de la Croix Ratte 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix

L’événement Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix Ratte a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)