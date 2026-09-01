Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix Route de Saint-Martin-du-Mont Ratte
dimanche 20 septembre 2026 · Route de Saint-Martin-du-Mont · Ratte
Informations pratiques
Ratte
Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix
Route de Saint-Martin-du-Mont Moulin de la Croix Ratte Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez tout le charme de ce petit moulin familial grâce aux explications d’un meunier passionné. Exceptionnellement ouvert le dimanche 20 septembre 2026. .
Route de Saint-Martin-du-Mont Moulin de la Croix Ratte 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix
L’événement Journées européennes du patrimoine Moulin de la Croix Ratte a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Ratte (Saône-et-Loire)
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