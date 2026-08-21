Visite guidée d’un moulin du 17e siècle, Moulin de la Croix, Ratte

Informations pratiques

Visite guidée d’un moulin du 17e siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin de la Croix Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mentionné dès 1666, le Moulin de la Croix est l’un des derniers témoins des petits moulins ruraux qui rythmaient autrefois la vie des campagnes bressanes. Habituellement fermé au public, il ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Guidés par Pierre Renaud, passionné et fin connaisseur des lieux, découvrez le fonctionnement de ce moulin chargé d’histoire et plongez dans le quotidien des meuniers d’autrefois. Une visite privilégiée pour comprendre le rôle essentiel de ces moulins dans la vie économique et alimentaire des villages bressans.

Tout au long de l’après-midi, profitez des commentaires de Pierre Renaud et découvrez les mécanismes, l’histoire du moulin et les savoir-faire qui animaient ce lieu depuis des siècles. Une ouverture exceptionnelle à ne pas manquer.

Moulin de la Croix 470 route de Saint-Martin, 71500 Ratte Ratte 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 https://www.ecomusee-bresse71.fr/musees-et-sites/moulin-de-la-croix-ratte-71/

Mentionné dès 1666, le Moulin de la Croix est l’un des derniers témoins des petits moulins ruraux qui rythmaient autrefois la vie des campagnes bressanes. Habituellement fermé au public, il ouvre ses…

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