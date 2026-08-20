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AGENDA · Montjoyer

Journées européennes du patrimoine, Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle, Montjoyer

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d'Aiguebelle · Montjoyer

Journées européennes du patrimoine, Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle, Montjoyer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d'Aiguebelle
Adresse
Route d'aiguebelle 26230 Montjoyer
Ville
26230 Montjoyer
Département
Drôme

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée, exposition de modéles réduits de machines agricoles, démonstration de tourneur sur bois,

Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle Route d’aiguebelle 26230 Montjoyer Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://memoireagricolegrignan.fr Musée de la mémoire agricole du pays de Grignan Parking accès handicapé
Visite du musée, exposition de modéles réduits de machines agricoles, démonstration de tourneur sur bois,

©lejeune jean michel