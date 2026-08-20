Journées européennes du patrimoine, Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle, Montjoyer
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d'Aiguebelle · Montjoyer
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du musée, exposition de modéles réduits de machines agricoles, démonstration de tourneur sur bois,
Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle Route d’aiguebelle 26230 Montjoyer Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://memoireagricolegrignan.fr Musée de la mémoire agricole du pays de Grignan Parking accès handicapé
Visite du musée, exposition de modéles réduits de machines agricoles, démonstration de tourneur sur bois,
©lejeune jean michel