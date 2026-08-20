Journées européennes du patrimoine, Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle, Montjoyer

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée, exposition de modéles réduits de machines agricoles, démonstration de tourneur sur bois,

Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle Route d’aiguebelle 26230 Montjoyer Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://memoireagricolegrignan.fr Musée de la mémoire agricole du pays de Grignan Parking accès handicapé

Visite du musée, exposition de modéles réduits de machines agricoles, démonstration de tourneur sur bois,

©lejeune jean michel