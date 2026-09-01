Informations pratiques

Thionville

Journées européennes du patrimoine Musée de la Tour aux Puces

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ou redécouvrir le riche passé archéologique du Pays Thionvillois en parcourant les étages de l’ancien donjon du château des comtes de Luxembourg. Un voyage de la Préhistoire au Moyen Âge dans un écrin atypique du XI-XIIe siècle.

Le dimanche uniquement, le musée accueille le club photo de Thionville Yutz.

Et découvrez l’exposition Bicentenaire de la photographie .Tout public

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Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

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English :

Come and discover or rediscover the rich archaeological past of the Pays Thionvillois as you explore the floors of the former keep of the castle of the Counts of Luxembourg. A journey from prehistory to the Middle Ages, in an unusual setting dating from the 11th to the 17th century.

On Sundays only, the museum welcomes the Thionville Yutz Photo Club.

And discover the Bicentenary of Photography exhibition.

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée de la Tour aux Puces Thionville a été mis à jour le 2026-04-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME