Journées européennes du patrimoine Musée Romain Rolland Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Clamecy

Journées européennes du patrimoine Musée Romain Rolland Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Clamecy samedi 19 septembre 2026.

Journées européennes du patrimoine Musée Romain Rolland

Musée d’art et d’histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre du musée à l’occasion des journées du patrimoine. Exposition temporaire Le réalisme magique de Lukáš Kándl et collections d’archéologie, de Beaux-Arts, d’affiches, de faïences, souvenirs de Romain Rolland et évocation du flottage + programme détaillé à venir Gratuit   .

Musée d’art et d’histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 17 99  museedeclamecy@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Romain Rolland

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Romain Rolland Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais

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