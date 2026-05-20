Journées Européennes du Patrimoine Neauphe-sur-Dive
Journées Européennes du Patrimoine Neauphe-sur-Dive samedi 19 septembre 2026.
Neauphe-sur-Dive
Journées Européennes du Patrimoine
Neauphe-sur-Dive Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par l’ASDP.
Exposition peintures, aquarelles, photos, sculptures de 13 artistes.
Randonnée 8 ou 12 km départ de l’église samedi à 14h, 2 € de participation, goûter offert.
Parcours commenté au départ de l’église à 14h, 2 € de participation, goûter offert. .
Neauphe-sur-Dive 61160 Orne Normandie +33 6 70 80 69 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Neauphe-sur-Dive a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Neauphe-sur-Dive (Orne)
- Journées Européennes du Patrimoine Neauphe-sur-Dive 20 septembre 2026