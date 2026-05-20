Neauphe-sur-Dive

Journées Européennes du Patrimoine

Neauphe-sur-Dive Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Organisé par l’ASDP.

Exposition peintures, aquarelles, photos, sculptures de 13 artistes.

Randonnée 8 ou 12 km départ de l’église samedi à 14h, 2 € de participation, goûter offert.

Parcours commenté au départ de l’église à 15h, 2 € de participation, goûter offert. .

Neauphe-sur-Dive 61160 Orne Normandie +33 6 70 80 69 96

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Neauphe-sur-Dive a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres d’Argentan Intercom