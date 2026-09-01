Informations pratiques

Glénic

Journées Européennes du Patrimoine Ombres et Espoirs Glénic, là où nos cœurs ont résisté-1940-1945

Le Bourg Glénic Creuse

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La municipalité de Glénic, en partenariat avec l’association de mise en valeur du patrimoine de Bridiers et du Foyer rural de Glénic, vous donne rendez-vous pour la 3ᵉ édition de son grand spectacle historique, dans le bourg de Glénic durant la Seconde Guerre mondiale. Près de 100 acteurs, des jeux de lumières, une sonorisation immersive et de nombreuses scènes vivantes feront revivre cette période marquante de notre histoire locale.Ce spectacle met à l’honneur le savoir-faire local à travers l’engagement des associations, des collectivités, des partenaires privés, mais aussi la participation active des habitants de la commune et des environs., Devenez acteur le temps d’une soirée ! Repas possible sur réservation. Au menu: apéritif offert salade de poulet à la vietnamienne jambon au porto avec purée maison fromage flan aux fruits. .

Le Bourg Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 22 09

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English : Journées Européennes du Patrimoine Ombres et Espoirs Glénic, là où nos cœurs ont résisté-1940-1945

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ombres et Espoirs Glénic, là où nos cœurs ont résisté-1940-1945 Glénic a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Guéret