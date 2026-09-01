Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la basilique Saint-Pierre Fourier Basilique Saint Pierre Fourier Mattaincourt

Informations pratiques

Mattaincourt

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la basilique Saint-Pierre Fourier

Basilique Saint Pierre Fourier 4 Place du Centre Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie de la Basilique Saint-Pierre Fourier

Inscrite au titre des Monuments historiques, elle fait partie des plus grandes basiliques néogothiques de la région et date du XIXe siècle. La basilique fut construite en 1897 pour la canonisation de Pierre Fourier sur l’emplacement de l’ancienne église de Mattaincourt où il avait officié. Vous pouvez y découvrir les magnifiques vitraux de l’atelier de Gabriel Loire, des travées, voûte étoilée, reliquaire en bois doré offert par la duchesse de Lorraine et la chapelle des reliques située à droite du chœur.Tout public

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Basilique Saint Pierre Fourier 4 Place du Centre Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68

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English :

European Heritage Days self-guided tour of the Basilique Saint-Pierre Fourier

Listed as a Monument Historique, this is one of the largest neo-Gothic basilicas in the region, dating from the 19th century. The basilica was built in 1897 for the canonization of Pierre Fourier, on the site of the former Mattaincourt church where he had officiated. The church features magnificent stained-glass windows by Gabriel Loire, bays, a starry vault, a gilded wooden reliquary donated by the Duchess of Lorraine and a relic chapel to the right of the choir.

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la basilique Saint-Pierre Fourier Mattaincourt a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT