Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la Oultre rue du Haut de Chaumont Mirecourt
samedi 19 septembre 2026 · rue du Haut de Chaumont · Mirecourt
Informations pratiques
Mirecourt
Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la Oultre
rue du Haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la Oultre.
Première église de la ville, la chapelle de la Oultre est un édifice de style roman érigée au XIe siècle de l’autre côté du Madon, à proximité du Faubourg Saint Vincent.
Ouverture du site avec une permanence assurée par les bénévoles du quartier.Tout public
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rue du Haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 40 35
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English :
European Heritage Days—Self-Guided Tour of the Oultre Chapel.
The first church in the city, the Oultre Chapel is a Romanesque-style building erected in the 11th century on the other side of the Madon River, near the Faubourg Saint Vincent.
The site will be open, with volunteers from the neighborhood on duty.
L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la Oultre Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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