Informations pratiques

Pernes-les-Fontaines

Journées Européennes du Patrimoine

Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le riche patrimoine de Pernes les Fontaines et ses musées.

.

Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 31 04 bienvenue@porteduventoux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the rich heritage of Pernes les Fontaines and its museums.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux