Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Pernes-les-Fontaines
Informations pratiques
Pernes-les-Fontaines
Journées Européennes du Patrimoine
Pernes-les-Fontaines Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le riche patrimoine de Pernes les Fontaines et ses musées.
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Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 31 04 bienvenue@porteduventoux.com
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English :
Come and discover the rich heritage of Pernes les Fontaines and its museums.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux