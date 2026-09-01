Informations pratiques

Villebourg

[Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg

1 chemin des Essarts Villebourg Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Portes ouvertes

Visite de l’atelier d’herboristerie.

Dégustation tisanes et hydrolats.

Portes ouvertes

Visite de l’atelier d’herboristerie.

Dégustation tisanes et hydrolats. .

1 chemin des Essarts Villebourg 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 65 20 48 contact@lafontaineauxplantes.fr

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English :

Open House

Tour of the herbalist’s workshop.

Herbal tea and hydrosol tasting.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg Villebourg a été mis à jour le 2026-08-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan