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[Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg Villebourg

samedi 19 septembre 2026 · Villebourg

[Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg Villebourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 chemin des Essarts
Ville
37370 Villebourg
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Villebourg

[Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg

1 chemin des Essarts Villebourg Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Portes ouvertes
Visite de l’atelier d’herboristerie.
Dégustation tisanes et hydrolats.
Portes ouvertes
Visite de l’atelier d’herboristerie.
Dégustation tisanes et hydrolats.   .

1 chemin des Essarts Villebourg 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 65 20 48  contact@lafontaineauxplantes.fr

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English :

Open House
Tour of the herbalist’s workshop.
Herbal tea and hydrosol tasting.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg Villebourg a été mis à jour le 2026-08-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan