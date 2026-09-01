[Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg Villebourg
samedi 19 septembre 2026 · Villebourg
Informations pratiques
Villebourg
[Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg
1 chemin des Essarts Villebourg Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Portes ouvertes
Visite de l’atelier d’herboristerie.
Dégustation tisanes et hydrolats.
Portes ouvertes
Visite de l’atelier d’herboristerie.
Dégustation tisanes et hydrolats. .
1 chemin des Essarts Villebourg 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 65 20 48 contact@lafontaineauxplantes.fr
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English :
Open House
Tour of the herbalist’s workshop.
Herbal tea and hydrosol tasting.
L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Porte ouverte de l’herboristerie de Villebourg Villebourg a été mis à jour le 2026-08-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan