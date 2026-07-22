[Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil Ferme du haut de Bréville Bréville-les-Monts

Informations pratiques

Bréville-les-Monts

[Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le fournil du 18e siècle vous ouvre ses portes des visites sont organisées tout au long de la journée ainsi qu’une vente de pain, cuit dans ce vieux four à bois.

Le fournil du 18e siècle vous ouvre ses portes des visites sont organisées tout au long de la journée ainsi qu’une vente de pain, cuit dans ce vieux four à bois. .

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 37 57 86 40

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English : [Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil

The 18th-century bakery welcomes you: guided tours are held throughout the day, and there is also a sale of bread baked in this old wood-fired oven.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil Bréville-les-Monts a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge