[Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil Ferme du haut de Bréville Bréville-les-Monts
samedi 19 septembre 2026 · Ferme du haut de Bréville · Bréville-les-Monts
Informations pratiques
Bréville-les-Monts
[Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil
Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le fournil du 18e siècle vous ouvre ses portes des visites sont organisées tout au long de la journée ainsi qu’une vente de pain, cuit dans ce vieux four à bois.
Le fournil du 18e siècle vous ouvre ses portes des visites sont organisées tout au long de la journée ainsi qu’une vente de pain, cuit dans ce vieux four à bois. .
Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 37 57 86 40
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English : [Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil
The 18th-century bakery welcomes you: guided tours are held throughout the day, and there is also a sale of bread baked in this old wood-fired oven.
L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes du fournil Bréville-les-Monts a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge