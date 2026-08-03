Informations pratiques

Granville

Journées Européennes du Patrimoine portes ouvertes du Sémaphore

Sémaphore Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Portes ouvertes au public lors des journées du patrimoine du sémaphore du Roc à Granville pour découvrir le monde des guetteurs et des sémaphores de la Marine Nationale.

Visite libre sans réservation au préalable .

Sémaphore Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 05 85 maud.leclerc@intradef.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine portes ouvertes du Sémaphore

L’événement Journées Européennes du Patrimoine portes ouvertes du Sémaphore Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer