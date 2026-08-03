Journées Européennes du Patrimoine portes ouvertes du Sémaphore Granville
samedi 19 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Journées Européennes du Patrimoine portes ouvertes du Sémaphore
Sémaphore Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Portes ouvertes au public lors des journées du patrimoine du sémaphore du Roc à Granville pour découvrir le monde des guetteurs et des sémaphores de la Marine Nationale.
Visite libre sans réservation au préalable .
Sémaphore Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 05 85 maud.leclerc@intradef.gouv.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine portes ouvertes du Sémaphore
L’événement Journées Européennes du Patrimoine portes ouvertes du Sémaphore Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer
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