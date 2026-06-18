Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Présentation de la flottille du CAPAC et embarquement sur les Vieux Gréements

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière vous propose de découvrir les voiles traditionnelles et d’embarquer à bord de Vieux Gréements.

Le Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière vous propose de découvrir les voiles traditionnelles et d’embarquer à bord de Vieux Gréements.

Départ toutes les 15 minutes.

Gratuit, sans réservation. .

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Présentation de la flottille du CAPAC et embarquement sur les Vieux Gréements

The Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière invites you to discover traditional sails and board Vieux Gréements.

Free, no reservation required.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Présentation de la flottille du CAPAC et embarquement sur les Vieux Gréements Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge