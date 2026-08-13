Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration Salle des fêtes Montmartin-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration
Salle des fêtes 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire (11h & 15h30), exposition de cartes postales anciennes et de poupées d’époque, démonstration d’une dentellière (10h-16h30), buvette et restauration.
Rendez-vous à la salle des fêtes à Montmartin-sur-Mer. .
Salle des fêtes 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration
L’événement Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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