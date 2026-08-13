Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration Salle des fêtes Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration

Salle des fêtes 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire (11h & 15h30), exposition de cartes postales anciennes et de poupées d’époque, démonstration d’une dentellière (10h-16h30), buvette et restauration.

Rendez-vous à la salle des fêtes à Montmartin-sur-Mer. .

Salle des fêtes 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration

L’événement Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme