Informations pratiques

Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Promenade-conférence Sur la trace des écrivains audiernais disparus

Inscription maritime Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Promenade-conférence

De la rue Lamartine au cimetière St Raymond, en passant par le centre-ville, la rue louis pasteur, la place Emile Zola, la rue Marcellin Berthelot, la rue Danton, la rue Emile Combes ; venez à la rencontre de cinq écrivains audiernais disparus.

Nous parlerons de leur vie, de leur famille, de leur métier : du collecteur d’impôts au chef de gare, de l’enseignant au haut fonctionnaire. Nous évoquerons leurs œuvres : articles, poésies, romans, pièces de théâtre, essais, mémoires.

Rendez-vous devant l’inscription maritime.

Annulation possible en cas de mauvaise météo. .

Inscription maritime Audierne 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Promenade-conférence Sur la trace des écrivains audiernais disparus Audierne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz