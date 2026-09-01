Journées Européennes du Patrimoine Promenade-conférence Sur la trace des écrivains audiernais disparus Audierne
samedi 19 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Journées Européennes du Patrimoine Promenade-conférence Sur la trace des écrivains audiernais disparus
Inscription maritime Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Promenade-conférence
De la rue Lamartine au cimetière St Raymond, en passant par le centre-ville, la rue louis pasteur, la place Emile Zola, la rue Marcellin Berthelot, la rue Danton, la rue Emile Combes ; venez à la rencontre de cinq écrivains audiernais disparus.
Nous parlerons de leur vie, de leur famille, de leur métier : du collecteur d’impôts au chef de gare, de l’enseignant au haut fonctionnaire. Nous évoquerons leurs œuvres : articles, poésies, romans, pièces de théâtre, essais, mémoires.
Rendez-vous devant l’inscription maritime.
Annulation possible en cas de mauvaise météo. .
Inscription maritime Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Promenade-conférence Sur la trace des écrivains audiernais disparus Audierne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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