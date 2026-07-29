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AGENDA · Audierne

Visite guidée d’Audierne Audierne

jeudi 10 septembre 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Amiral Gueppratte
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Visite guidée d’Audierne

Rue Amiral Gueppratte Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 15:00:00
fin : 2026-09-10 17:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Accompagné par un guide de l’office de tourisme, venez profiter d’un instant de découverte et de partage sur l’histoire d’Audierne. Laissez-vous guider dans la ville afin de découvrir son histoire passionnante et souvent méconnue, au cours d’une balade dans les venelles. Depuis les hauteurs, vous apercevrez comment les richesses de la mer ont façonné la ville et son histoire !   .

Rue Amiral Gueppratte Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Visite guidée d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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