Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Alba Association Trois-Mâts Basque Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Alba Association Trois-Mâts Basque
Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Alba est une reproduction des chaloupes sardinières à vapeur présentes au Pays basque au début du XXe siècle.
Visites de la chaloupe 10h00 à 12h00
Promenades dans la baie 14h00 à 17h00
Sur inscription au chapiteau de l’association. .
Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Alba Association Trois-Mâts Basque
L’événement Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Alba Association Trois-Mâts Basque Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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