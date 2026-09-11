Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Alba Association Trois-Mâts Basque

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Alba est une reproduction des chaloupes sardinières à vapeur présentes au Pays basque au début du XXe siècle.

Visites de la chaloupe 10h00 à 12h00

Promenades dans la baie 14h00 à 17h00

Sur inscription au chapiteau de l’association. .

Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Alba Association Trois-Mâts Basque

L’événement Journées européennes du patrimoine Promenades en rade chaloupe Alba Association Trois-Mâts Basque Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque