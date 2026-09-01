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AGENDA · Reux

Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine Reux

dimanche 20 septembre 2026 · Reux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:45:00
Adresse
Mairie
Ville
14130 Reux
Département
Calvados
Tarif

Reux

Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine

Mairie Reux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:45:00
fin : 2026-09-20 16:15:00

Date(s) :
2026-09-20

Randonnée et visite de l’église du village
Randonnée au départ de la mairie de Reux, puis visite commentée de l’église Saint-Etienne.   .

Mairie Reux 14130 Calvados Normandie  

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English : Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine

Walk and a visit to the village church

L’événement Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine Reux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme

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