Informations pratiques

Reux

Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine

Mairie Reux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:45:00

fin : 2026-09-20 16:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée et visite de l’église du village

Randonnée au départ de la mairie de Reux, puis visite commentée de l’église Saint-Etienne. .

Mairie Reux 14130 Calvados Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine

Walk and a visit to the village church

L’événement Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine Reux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme