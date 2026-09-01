Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine Reux
dimanche 20 septembre 2026 · Reux
Informations pratiques
Reux
Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine
Mairie Reux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:45:00
fin : 2026-09-20 16:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée et visite de l’église du village
Randonnée au départ de la mairie de Reux, puis visite commentée de l’église Saint-Etienne. .
Mairie Reux 14130 Calvados Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine
Walk and a visit to the village church
L’événement Journées européennes du patrimoine Randonnée patrimoine Reux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme
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