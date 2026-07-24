Journées Européennes du Patrimoine Regards sur l’épopée minière Dompierre
samedi 19 septembre 2026 · Dompierre
Informations pratiques
Dompierre
Journées Européennes du Patrimoine Regards sur l’épopée minière
2 place du musée Dompierre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Maison du Fer ouvre ses portes tout au long du week-end pour une immersion dans l’histoire minière du territoire.
Une exposition photographique présentera des clichés rares et parfois inédits retraçant l’aventure humaine et industrielle des mines de fer normandes. Visages de mineurs, scènes de travail, paysages transformés par l’industrie et souvenirs du quotidien permettront aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir un patrimoine qui a profondément marqué l’histoire locale.
Une occasion unique de porter un nouveau regard sur cette mémoire ouvrière et sur les hommes et les femmes qui ont façonné le territoire.
Tarif libre. .
2 place du musée Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Regards sur l’épopée minière
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Regards sur l’épopée minière Dompierre a été mis à jour le 2026-07-24 par Flers agglo
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