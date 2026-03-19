Journées Européennes du Patrimoine Site du moulin Les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier
Journées Européennes du Patrimoine Site du moulin Les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier dimanche 20 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
Site du moulin Les Eventées 1 Route de Moulins Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
• Visites guidées du moulin à vent à toiles de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(Durée approximative 1 heure Gratuites)
Histoire et réhabilitation du moulin, description du mécanisme, fonctionnement et réglages des meules, la vie du meunier, … la maison du meunier, le lavoir et le four à pain,
• Fabrication et vente de pain et de viennoiseries cuits au feu à bois sur place, par nos boulangers,
• Mini marché de producteurs locaux et de l’artisanat .
Site du moulin Les Eventées 1 Route de Moulins Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 60 03 leseventees@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Saint-Pierre Magny-Cours