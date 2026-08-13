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AGENDA · Saint-Vérain

Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Église Saint-Vérain

vendredi 18 septembre 2026 · Place de l'Église · Saint-Vérain

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
LE BOURG
Ville
58310 Saint-Vérain
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Vérain

Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’Église LE BOURG Saint-Vérain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 08:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Visitez la cité féodale des seigneurs de Saint-Vérain, passez les murailles et les portes afin de découvrir la première enceinte (le village), la deuxième enceinte (l’ancien château) et la troisième enceinte (le château, la chapelle, le donjon). Admirez l’église bénédictine de transition entre le style roman et le style gothique, construite aux XIIe-XIIIe siècles, riche de son architecture, de vitraux et de statues.   .

Place de l’Église LE BOURG Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 24 03  mairie.saint.verain@wanadoo.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Vérain a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !