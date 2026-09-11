Journées européennes du patrimoine Salons de l’hôtel de ville de Saint-Jean-de-Luz Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Salons de l’hôtel de ville de Saint-Jean-de-Luz

Place Louis XIV Hôtel de Ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le mobilier ancien de la mairie, construite en 1656, ainsi qu’une partie de la collection municipale, lors de l’ouverture exceptionnelle des salons et du bureau du maire. .

Place Louis XIV Hôtel de Ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

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English : Journées européennes du patrimoine Salons de l’hôtel de ville de Saint-Jean-de-Luz

L’événement Journées européennes du patrimoine Salons de l’hôtel de ville de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque