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AGENDA · La Chaussée-Tirancourt

Journées Européennes du Patrimoine Samara La Chaussée-Tirancourt

samedi 19 septembre 2026 · La Chaussée-Tirancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue d'Amiens
Ville
80310 La Chaussée-Tirancourt
Département
Somme
Tarif

La Chaussée-Tirancourt

Journées Européennes du Patrimoine Samara

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’entrée au parc de Samara est gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’entrée au parc de Samara est gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !   .

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France  

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English :

On Saturday September 19 and Sunday September 20, admission to Samara Park is free on the occasion of the European Heritage Days!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Samara La Chaussée-Tirancourt a été mis à jour le 2025-01-14 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme

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