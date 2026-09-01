Informations pratiques

La Chaussée-Tirancourt

Journées Européennes du Patrimoine Samara

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’entrée au parc de Samara est gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’entrée au parc de Samara est gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! .

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday September 19 and Sunday September 20, admission to Samara Park is free on the occasion of the European Heritage Days!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Samara La Chaussée-Tirancourt a été mis à jour le 2025-01-14 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme