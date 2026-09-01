Journées Européennes du Patrimoine Samara La Chaussée-Tirancourt
samedi 19 septembre 2026 · La Chaussée-Tirancourt
Informations pratiques
La Chaussée-Tirancourt
Journées Européennes du Patrimoine Samara
Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’entrée au parc de Samara est gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’entrée au parc de Samara est gratuite à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! .
Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France
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English :
On Saturday September 19 and Sunday September 20, admission to Samara Park is free on the occasion of the European Heritage Days!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Samara La Chaussée-Tirancourt a été mis à jour le 2025-01-14 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme