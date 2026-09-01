Journées Européennes du Patrimoine St Palais avant les Bains de mer : Histoire des siècles passés (XIIè-XVIIIè) Bureaux d’information touristique Saint-Palais-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Bureaux d'information touristique · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine St Palais avant les Bains de mer : Histoire des siècles passés (XIIè-XVIIIè)
Bureaux d’information touristique 1 Av de la République Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
– Réservation obligatoire ouverture des réservations le 1er septembre
On oublie la station balnéaire, les villas Belle Époque et le tourisme. On en profite pour remonter le temps !
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Bureaux d’information touristique 1 Av de la République Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
– Reservations required Reservations open on September 1
Forget the seaside resort, the Belle Époque villas, and the tourists. Let’s take this opportunity to step back in time!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine St Palais avant les Bains de mer : Histoire des siècles passés (XIIè-XVIIIè) Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique
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