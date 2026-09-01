Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Camping Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement

Camping Côte de Beauté 157 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La ville de Saint-Palais-sur-Mer vous invite à découvrir ses multiples richesses patrimoniales, historiques et naturelles.

Visite du poste de commandement de l’artillerie de la Kriegsmarine (marine de guerre allemande).

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Camping Côte de Beauté 157 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine forteressederoyan@gmail.com

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English :

The town of Saint-Palais-sur-Mer invites you to discover its many cultural, historical, and natural treasures.

Tour of the Kriegsmarine (German Navy) artillery command post.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique