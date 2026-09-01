UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thury

Journées européennes du patrimoine Thury

samedi 19 septembre 2026 · Thury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Bibliothèque de Thury
Ville
89520 Thury
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Thury

Journées européennes du patrimoine

Bibliothèque de Thury Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Explorez la bibliothèque de Thury à travers une visite et découverte commentée du bâtiment ainsi que du fond ancien datant XIXe siècle. Une expérience enrichissante pour les amateurs de livres et d’histoire !   .

Bibliothèque de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69  mairiedethury@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Thury (Yonne)