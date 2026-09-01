Informations pratiques

Thury

Journées européennes du patrimoine

Bibliothèque de Thury Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Explorez la bibliothèque de Thury à travers une visite et découverte commentée du bâtiment ainsi que du fond ancien datant XIXe siècle. Une expérience enrichissante pour les amateurs de livres et d’histoire ! .

Bibliothèque de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !