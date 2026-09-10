Journées Européennes du patrimoine Un parcours alliant forme et culture ! Port Ostréicole près des agrès Andernos-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Port Ostréicole près des agrès · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Journées Européennes du patrimoine Un parcours alliant forme et culture !
Port Ostréicole près des agrès Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Un parcours alliant forme et culture !
À la recherche d’une nouvelle manière de découvrir notre territoire tout en prenant soin de votre forme ? Le Chemin Cultur’Forme est fait pour vous !
Ce parcours innovant vous invite à allier balade, activité physique et découvertes culturelles dans un cadre naturel.
Le Chemin Cultur’Forme’ s’inscrit pleinement dans la dynamique municipale de valorisation de notre patrimoine et de promotion de la santé au quotidien.
Prêts à chausser vos baskets et à ouvrir vos oreilles ? Le Chemin Cultur’Forme vous attend pour une aventure aussi enrichissante que vivifiante.
Rdv au port ostréicole, près des agrès sportifs. .
Port Ostréicole près des agrès Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du patrimoine Un parcours alliant forme et culture !
L’événement Journées Européennes du patrimoine Un parcours alliant forme et culture ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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