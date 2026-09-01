JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Villeneuvette
samedi 19 septembre 2026 · Villeneuvette
Informations pratiques
Villeneuvette
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Villeneuvette Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Samedi à partir de 11h, exposition Autour des teintures naturelles à Villeneuvette . Dans l’après-midi, démonstration de teinture. L’exposition sera également visible le dimanche à partir de 11 h.
Dimanche à 10h, visite commentée du patrimoine naturel de Villeneuvette.
À 14h30, conférence sur les carnets de teinture de Casimir Maistre et recréation de son fameux bleu.
Samedi à partir de 11h, dans le village, retrouvez l’exposition Autour des teintures naturelles à Villeneuvette (échantillons de tissus teints, plantes tinctoriales, explication des techniques de teintures). Dans l’après-midi, à côté de la Mairie, démonstration de teinture. L’exposition sera également visible le dimanche à partir de 11 h.
Dimanche à 10h, au départ du village, visite commentée du patrimoine naturel de Villeneuvette par Aude De Lorgeril.
À 14h30, dans la salle de la Mairie, conférence de Dominique Cardon sur les carnets de teinture de Casimir Maistre (1799-1868). Après la conférence, recréation du fameux bleu de Casimir Maistre. .
Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 49 35 12 ngilles@villeneuvette.fr
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Saturday starting at 11 a.m., exhibition titled “All About Natural Dyes in Villeneuvette.” In the afternoon, a dyeing demonstration. The exhibition will also be open on Sunday starting at 11 a.m.
Sunday at 10 a.m., guided tour of Villeneuvette’s natural heritage.
At 2:30 p.m., lecture on Casimir Maistre’s dyeing notebooks and a recreation of his famous blue dye.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-08-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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