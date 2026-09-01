Informations pratiques

Villeneuvette

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Samedi à partir de 11h, exposition Autour des teintures naturelles à Villeneuvette . Dans l’après-midi, démonstration de teinture. L’exposition sera également visible le dimanche à partir de 11 h.

Dimanche à 10h, visite commentée du patrimoine naturel de Villeneuvette.

À 14h30, conférence sur les carnets de teinture de Casimir Maistre et recréation de son fameux bleu.

Samedi à partir de 11h, dans le village, retrouvez l’exposition Autour des teintures naturelles à Villeneuvette (échantillons de tissus teints, plantes tinctoriales, explication des techniques de teintures). Dans l’après-midi, à côté de la Mairie, démonstration de teinture. L’exposition sera également visible le dimanche à partir de 11 h.

Dimanche à 10h, au départ du village, visite commentée du patrimoine naturel de Villeneuvette par Aude De Lorgeril.

À 14h30, dans la salle de la Mairie, conférence de Dominique Cardon sur les carnets de teinture de Casimir Maistre (1799-1868). Après la conférence, recréation du fameux bleu de Casimir Maistre. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 49 35 12 ngilles@villeneuvette.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Saturday starting at 11 a.m., exhibition titled “All About Natural Dyes in Villeneuvette.” In the afternoon, a dyeing demonstration. The exhibition will also be open on Sunday starting at 11 a.m.

Sunday at 10 a.m., guided tour of Villeneuvette’s natural heritage.

At 2:30 p.m., lecture on Casimir Maistre’s dyeing notebooks and a recreation of his famous blue dye.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-08-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS