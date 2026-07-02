Informations pratiques

Villeneuvette

FÊTE DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE

Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Un après-midi en famille pour jouer, découvrir, partager et grandir ensemble !

À l’occasion de ses 25 ans, La Locomotrice vous propose des espaces à découvrir en famille, animés par les associations, artistes et professionnels qui font vivre la parentalité, la petite enfance et le lien social sur notre territoire.

Moments nature & découvertes (exposition photo, rencontre avec les ânes, création nature), espaces de jeux, d’arts et d’éveil (parcours de motricité, ateliers créatifs) ainsi que des lieux d’échange sur la parentalité.

Programme des temps forts

– 14h30 & 17h Pioche & Papote, dans le parc

Cartes à piocher pour échanger et partager entre parents.

– 15h Yoga en famille, dans le parc

Un temps de détente à vivre en famille.

– 15h15 Conférence participative, dans la Salle des fêtes

Pourquoi être un parent imparfait ? avec Sylvie Pulidori.

– 15h30 Éveil musical en famille dès la naissance, dans le parc

Durée de 30 min.

– 16h30 Spectacle sensoriel Ô , dans la Salle des fêtes

Une création poétique autour de l’eau par la Compagnie Caracol

Buvette sur place. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie

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English : FÊTE DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE

An afternoon with the family to play, explore, share, and grow together!

L’événement FÊTE DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS