FÊTE DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE Villeneuvette
samedi 26 septembre 2026 · Villeneuvette
Informations pratiques
Villeneuvette
FÊTE DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE
Villeneuvette Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Un après-midi en famille pour jouer, découvrir, partager et grandir ensemble !
À l’occasion de ses 25 ans, La Locomotrice vous propose des espaces à découvrir en famille, animés par les associations, artistes et professionnels qui font vivre la parentalité, la petite enfance et le lien social sur notre territoire.
Moments nature & découvertes (exposition photo, rencontre avec les ânes, création nature), espaces de jeux, d’arts et d’éveil (parcours de motricité, ateliers créatifs) ainsi que des lieux d’échange sur la parentalité.
Programme des temps forts
– 14h30 & 17h Pioche & Papote, dans le parc
Cartes à piocher pour échanger et partager entre parents.
– 15h Yoga en famille, dans le parc
Un temps de détente à vivre en famille.
– 15h15 Conférence participative, dans la Salle des fêtes
Pourquoi être un parent imparfait ? avec Sylvie Pulidori.
– 15h30 Éveil musical en famille dès la naissance, dans le parc
Durée de 30 min.
– 16h30 Spectacle sensoriel Ô , dans la Salle des fêtes
Une création poétique autour de l’eau par la Compagnie Caracol
Buvette sur place. .
Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie
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English : FÊTE DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE
An afternoon with the family to play, explore, share, and grow together!
L’événement FÊTE DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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