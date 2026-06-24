SOIRÉE SPECTACLES Villeneuvette

Villeneuvette

SOIRÉE SPECTACLES

Jardin des Rames Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

2 compagnies s’associent pour proposer une soirée sur Villeneuvette et présenter des travaux en cours d’écriture, avant d’aller les montrer au festival de rue d’Aurillac.

2 compagnies s’associent pour proposer une soirée sur Villeneuvette et présenter des travaux en cours d’écriture, avant d’aller les montrer au festival de rue d’Aurillac. Venez plonger le nez dans leur processus de création les artistes comptent sur ces temps de rencontres avec les publics pour affiner leur écriture et vous donnent rendez-vous en 2027 pour la sortie de ces spectacles aboutis.

Spectacles au chapeau, possibilité de boire et manger à la buvette du village entre les 2 propositions

> 19h-19h30 MÉGAZORG

Détachement International du Muerto Coco

Comédie musicale autour du mépris de classe et des bonnes intentions

MégaZorg est une comédie tragique et musicale qui propose de se pencher (parfois douloureusement) sur l’entre-soi des sphères privilégiées.

Dans cette fable fantastique qui suit le parcours d’une compagnie de théâtre très blanche et très bien intentionnée, on casse des machines à laver pour obliger les gens à descendre au Lavomatic et les forcer ainsi à davantage de mixité sociale, on dissèque les biais méprisants derrière la bonne conscience, se demande ce qu’on est prêts, prêtes, à faire. Ou à perdre.

Entre sitcom, autofiction caricaturale et saga de supers-héros sociaux, MégaZorg se jette dans l’arène de l’introspection, entre dépit et grand espoir.

> 20h-20h30 ÇA PARLE D’AMOUR

Cie Vraiment Super

Journal d’une pauvre meuf

Un jour, je retrouve par hasard mon ancienne meilleure amie et je lui pose enfin la question restée sans réponse Qu’est-ce qui s’est passé y a 20 ans pour qu’on ne soit plus amies ? De cette rencontre naît une enquête intime autour des liens qu’on tisse et qu’on détisse, que ce soit en amour, en amitié ou même avec soi-même ; enquête qui traverse des souvenirs d’adolescence mais pas que. .

Jardin des Rames Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 25 68 58 92

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English : SOIRÉE SPECTACLES

Two companies are teaming up to host an evening event in Villeneuvette and present works currently in the writing process, before taking them to the Aurillac Street Festival.

L’événement SOIRÉE SPECTACLES Villeneuvette a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS