LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Villeneuvette
LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Villeneuvette mardi 25 août 2026.
Villeneuvette
LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Place Louis XIV Villeneuvette Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Grâce à la présence de la rivière Dourbie, des ruines de moulins et des anciennes mines, Villeneuvette est un lieu de vie idéal pour les chiroptères. Accompagnés par l’association Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, venez les écouter et en apprendre plus sur ces animaux méconnus.
Grâce à la présence de la rivière Dourbie, des ruines de moulins et des anciennes mines, Villeneuvette est un lieu de vie idéal pour les chiroptères. Accompagnés par l’association Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, venez les écouter et en apprendre plus sur ces animaux méconnus.
Au programme
17h Visite guidée de Villeneuvette (payant, réservation obligatoire)
17h 19h Stand animé par des chiroptérologues et stand maquillage chauve-souris par Mélanie Spatule, artiste comédienne (RDV sur le marché)
19h Échange avec des chiroptérologues et repas tiré du sac (RDV au jardin des Rames)
19h45 Conte autour des chauves-souris (RDV au jardin des Rames)
20h30 À la tombée de la nuit, observation et écoute des chauves-souris (RDV devant le grand portail d’entrée)
21h30 Clôture de la soirée, animation théâtrale proposée par les habitants de Villeneuvette
Gratuit, sans réservation (sauf visite guidée payante)
Soirée spéciale proposée par la Mairie de Villeneuvette et le Grand Site de France Salagou-Cirque de Mourèze, dans
le cadre de l’animation du site Natura 2000 de Villeneuvette. .
Place Louis XIV Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr
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English : LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Thanks to the presence of the Dourbie river, mill ruins and old mines, Villeneuvette is an ideal habitat for chiropterans. Accompanied by the Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon association, come and listen to them and learn more about these little-known animals.
L’événement LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Villeneuvette a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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