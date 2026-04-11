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LES MARDIS BIO Villeneuvette

LES MARDIS BIO Villeneuvette

LES MARDIS BIO Villeneuvette mardi 23 juin 2026.

Adresse : Grand'Rue

Ville : 34800 Villeneuvette

Département : Hérault

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 8 septembre 2026

Tarif :

Villeneuvette

LES MARDIS BIO

Grand’Rue Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-06-23

Venez profiter des bons produits bio et locaux sur le marché de Villeneuvette
Venez profiter des bons produits bio et locaux sur le marché de Villeneuvette pain, légumes, fruits, fromages, vins et bières, œufs, fruits de mer, pizza …

Buvette et petite restauration sur place.   .

Grand’Rue Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 30 29 93  asso.culture.villeneuvette@gmail.com

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English : LES MARDIS BIO

Come and enjoy good organic and local produce at the Villeneuvette market

L’événement LES MARDIS BIO Villeneuvette a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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