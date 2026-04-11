LES MARDIS BIO Villeneuvette
LES MARDIS BIO Villeneuvette mardi 23 juin 2026.
Villeneuvette
LES MARDIS BIO
Grand’Rue Villeneuvette Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-06-23
Venez profiter des bons produits bio et locaux sur le marché de Villeneuvette
Venez profiter des bons produits bio et locaux sur le marché de Villeneuvette pain, légumes, fruits, fromages, vins et bières, œufs, fruits de mer, pizza …
Buvette et petite restauration sur place. .
Grand’Rue Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 30 29 93 asso.culture.villeneuvette@gmail.com
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English : LES MARDIS BIO
Come and enjoy good organic and local produce at the Villeneuvette market
L’événement LES MARDIS BIO Villeneuvette a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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