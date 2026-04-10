Villeneuvette

RACONTONS-NOUS VILLENEUVETTE

Villeneuvette Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Insolite, bucolique, chargée d’histoire… Laissez-vous conter Villeneuvette, ancienne manufacture royale de draps, fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 !

Revivez son passé industriel grâce aux vestiges de l’usine et découvrez, au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité ouvrière, de sa naissance à nos jours.

Insolite, bucolique, chargée d’histoire… Laissez-vous conter Villeneuvette, ancienne manufacture royale de draps, fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 !

Revivez son passé industriel grâce aux vestiges de l’usine et découvrez, au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité ouvrière, de sa naissance à nos jours.

Le + tous les mardis de 16h30 à 19h, profitez du marché bio de producteurs locaux sur la place et, dans la soirée, d’un spectacle ou concert proposé par l’Association Culturelle de Villeneuvette. Attention pas de distributeur de billets sur place.

Sur inscription.

Par Mélanie Torres-Arnau ou Patrick Hernandez, guides-conférenciers .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : RACONTONS-NOUS VILLENEUVETTE

Unusual, bucolic, steeped in history? Let Villeneuvette, a former royal cloth factory founded in the 17th century under King Louis XIV and in operation until 1954, tell you all about it!

Relive its industrial past thanks to the remains of the factory and discover, as you wander through the streets, the daily life of this working-class town, from its birth to the present day.

L’événement RACONTONS-NOUS VILLENEUVETTE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS