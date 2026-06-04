Villeneuvette

MARCHÉ NOCTURNE CHATEAU DE MALMONT 2026

Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les mercredis de juillet et août, venez retrouver artisans, producteurs locaux, créateurs, et animations dans une ambiance conviviale au cœur de l’été.

Dégustation des vins du domaine et restauration sur place.

Tous les mercredis de juillet et août, venez retrouver artisans, producteurs locaux, créateurs, et animations dans une ambiance conviviale au cœur de l’été.

Dégustation des vins du domaine et restauration sur place. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 12 52 20 61 contact@chateaudemalmont.fr

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English : MARCHÉ NOCTURNE CHATEAU DE MALMONT 2026

Every Wednesday in July and August, come and meet craftsmen, local producers, designers and entertainers in a friendly summer atmosphere.

Wine tasting and on-site catering.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE CHATEAU DE MALMONT 2026 Villeneuvette a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT DU CLERMONTAIS