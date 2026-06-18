Villeneuvette

MARCHE AUX LIVRES

8 Grand’Rue Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Grand choix de livres d’occasion anciens et modernes, dans tous les domaines et pour tous les goûts.

Une dizaine de bouquinistes seront présents dans le cadre superbe de l’ancienne manufacture de Villeneuvette.

Grand choix de livres d’occasion anciens et modernes, dans tous les domaines et pour tous les goûts.

Organisé par l’Association La Mémoire du Livre

Entrée libre. .

8 Grand’Rue Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie

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English : MARCHE AUX LIVRES

Large selection of second-hand books, old and new, in all fields and for all tastes.

L’événement MARCHE AUX LIVRES Villeneuvette a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS