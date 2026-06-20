Villeneuvette

VILLENEUVETTE MANUFACTURE ROYALE UNE HISTOIRE D’EAU

Villeneuvette Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une agréable rando matinale à Villeneuvette.

Oasis de fraîcheur au cœur de l’Hérault, Villeneuvette est ce lieu où l’homme a su magnifier les pouvoirs de cet élément indispensable à la vie, l’eau. Nous allons suivre son cours, son parcours, rendre hommage au génie humain en matière de développement, à travers les tièdes senteurs de chênes verts et de romarins, nous écouterons couler l’histoire de la Dourbie.

Une agréable rando matinale, commentée par Laure CHARPENTIER, Accompagnatrice en Montagne, Géomédiatrice.

Prévoir baskets, eau et protections solaires.

Sur inscription. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English : VILLENEUVETTE MANUFACTURE ROYALE UNE HISTOIRE D’EAU

A pleasant morning hike in Villeneuvette.

L’événement VILLENEUVETTE MANUFACTURE ROYALE UNE HISTOIRE D’EAU Villeneuvette a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS