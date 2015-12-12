Villeneuvette

YOGA AU CŒUR DE LA FORÊT

Villeneuvette Hérault

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Cours de yoga doux en pleine nature, au son des cigales, en pleine forêt, avec Les Choses Sauvages !

Cours de yoga doux en pleine nature, au son des cigales, en pleine forêt.

Chaque cours débute par un temps de méditation, respiration et étirements doux pour nous connecter en douceur à notre corps, puis nous enchaînons sur quelques séquences en mouvement suivant une thématique choisie, différente chaque semaine, et terminons par des postures de relaxation.

Durant toute la durée du cours, nous serons accompagnés par les mélodies et vibrations des bols chantants, du ukulélé ou du duduk, pour une détente complète et profonde.

Cette été, venez vous ressourcer à Villeneuvette avec Les Choses Sauvages !

Ces cours sont accessibles à tous niveaux de pratique.

Tout le matériel est fourni. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 69 33 61 24 hello@leschosessauvages.com

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English :

Gentle yoga classes in the great outdoors, to the sound of cicadas, in the heart of the forest, with Les Choses Sauvages!

L’événement YOGA AU CŒUR DE LA FORÊT Villeneuvette a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS