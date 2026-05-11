Villeneuvette

FETE DES MARES

Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour sa première Fête des mares, la mairie vous propose une conférence et une visite sur le terrain, pour découvrir le projet et comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes essentiels pour les espèces et l’ensemble du vivant.

Le projet de restauration et de création des mares de Villeneuvette a été initié par la commune en 2023.

Pour sa première Fête des mares, la mairie vous propose une conférence et une visite sur le terrain, pour découvrir le projet et comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes essentiels pour les espèces et l’ensemble du vivant.

Un patrimoine naturel ou bâti, à préserver ou réinventer…

10h, conférence interactive Les mares régulent les moustiques

Découvrir et comprendre l’écosystème des mares et leurs enjeux pour l’ensemble du vivant.

11h, sortie terrain mare de Villeneuvette le jardin secret des Tritons et leur foncier

Présentation du projet de restauration et de créations de mares à Villeneuvette.

Exploration faune et flore. Lecture du Vœu municipal pour le foncier des tritons

Animées par Carole Cuenot de l’association “Oasis Sauvages” et Jean-Christophe Bartolucci du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie. En présence du Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze.

Gratuit Entrée libre.

Par la mairie de Villeneuvette .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie

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English : FETE DES MARES

For its first Fête des Mares , the town council is offering a talk and a field trip to discover the project and understand how these essential ecosystems function for species and all living things.

L’événement FETE DES MARES Villeneuvette a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS